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Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru

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Yılbaşı gecesi sahne alacağı mekana yetişmeye çalışan bir dansöz, çevirmeye yakalandı. Telaşlı hali dikkat çeken dansözün hızlı hareket etmek amacıyla polislere alkol kontrolü için "Üfleyeyim mi ağabey?" diye sorduğu ilginç anlar kamera tarafından görüntülendi.

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle binlerce polis sabaha kadar görev yaptı. Belirli yerlerde uygulamalarını sürdüren polisler çevirdikleri bir arabayla ilginç anlar yaşadı.

SAHNEYE YETİŞMEYE ÇALIŞTI

Adana'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, sahne alacağı mekana yetişmeye çalışan bir dansöz çevirmeye yakalandı. Trafik polislerinin alkol kontrolü yaptığını gören kadın, sahnesi için beş dakika kaldığını ve hızlı hareket etmek istediğini söyledi.

POLİSLER DE ŞAŞIRDI

Arabasını durdurmadan, "Hemen üfleyeyim mi ağabey?" diye soran kadının telaşlı hali dikkat çekerken, polisler de şaşkınlık yaşadı.

Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıJokerAllame:

parasını kazanmaya çalışıyor en azından çalmıyor makarna sevenler anlamaz :)

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp trollerine gore kadin acinacak haldeymis iyi hirsizlara vatani millete perisan edenlere destek verenlerin acinacak halini gorucez.

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Haber YorumlarıMGk:

Acınacak haldeler

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Haber Yorumlarıbalabey aziz:

Üflemeye alışmış

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Ekmek parası abi herkes ekmek peşinde. ne yapsın...

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Fena bir şekilde uşturucunun etkisinde alkol içmesen be olacak mimiklerin ele veriyor anlayana

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Haber YorumlarıMitko Tacan:

Türkiye bu haberi yaptın diye seninle gurur duyuyoruz

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Haber YorumlarıBaran Aral:

Levent Kırca bile bunun gibi uflüyordu

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Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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