Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle binlerce polis sabaha kadar görev yaptı. Belirli yerlerde uygulamalarını sürdüren polisler çevirdikleri bir arabayla ilginç anlar yaşadı.

SAHNEYE YETİŞMEYE ÇALIŞTI

Adana'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, sahne alacağı mekana yetişmeye çalışan bir dansöz çevirmeye yakalandı. Trafik polislerinin alkol kontrolü yaptığını gören kadın, sahnesi için beş dakika kaldığını ve hızlı hareket etmek istediğini söyledi.

POLİSLER DE ŞAŞIRDI

Arabasını durdurmadan, "Hemen üfleyeyim mi ağabey?" diye soran kadının telaşlı hali dikkat çekerken, polisler de şaşkınlık yaşadı.