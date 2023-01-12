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Çevirmeli radar denetiminde sürücülere ceza yağdı

3. Sayfa Haberleri

Çevirmeli radar denetiminde sürücülere ceza yağdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri trafik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri trafik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

İlçeye bağlı Potbaşı mevkiinde çevirmeli radar denetimi yapan polis ekipleri 28 araca 30 bin TL'den fazla cezai işlem uygularken, 2 araç ise denetime girmemek için denetim noktasından kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinden edinilen bilgiye göre, vatandaşların huzuru ve trafik akışının düzgün bir şekilde ilerlemesi için denetimlere sık bir şekilde devem edeceklerini söylediler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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