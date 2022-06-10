Çetiner: "Sinop'un daha huzurlu ve daha güvenli bir şehir olması için çalışacağız" - Haberler

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Çetiner: "Sinop'un daha huzurlu ve daha güvenli bir şehir olması için çalışacağız"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çetiner: 'Sinop'un daha huzurlu ve daha güvenli bir şehir olması için çalışacağız'

Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, "Sinop'un daha huzurlu, daha güvenli bir şehir olması için ben ve ekibim, genel asayişin sağlanması noktasında elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz" dedi.

Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, " Sinop'un daha huzurlu, daha güvenli bir şehir olması için ben ve ekibim, genel asayişin sağlanması noktasında elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz" dedi.

Tarıkhan Çetiner, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcılığı görevinden, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Görevine başlayan Çetiner, basın mensuplarını ağırladı. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ve üyesi bulunan basın mensupları, Çetiner'i makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Emniyet Müdürü Çetiner, yapılan ziyarette şehrin markası haline gelen güvenli ve huzurlu şehir unvanını sürdürmek için çalışacaklarını dile getirdi. Çetiner, "Buraya gelmeden önce Sinop ile ilgili araştırma yaptığımda, Türkiye'nin en güvenli ve en huzurlu şehri unvanına sahip olduğunu gördüm. Bu mottoyu artık bu şehir marka değeri olarak taşıdığını biliyorum. Buraya atanmamız hasebiyle de bu mottoyu devam ettirip, Sinop'un daha huzurlu, daha güvenli bir şehir olması için ben ve ekibimle birlikte, genel asayişin sağlanması noktasında elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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