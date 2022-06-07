Çeşme otoyolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Çeşme otoyolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çeşme otoyolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir Çevreyolu İstihkam Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Güzelbahçe'den Narlıdere istikametine seyir halinde olan Mustafa Akkaş (28) idaresindeki 35 AKM 254 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine yolda bulunan refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Mustafa Akkaş ve yolcu konumundaki C.B. (17) metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde hayatını kaybetti

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Mustafa Akkaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akkaş'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazada yaralanan C.B. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Akkaş Güzelbahçe İzmir 3. Sayfa Haberler

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