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Çeşme Limanı'nda 138 Tabanca Ele Geçirildi

Çeşme Limanı'nda 138 Tabanca Ele Geçirildi
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Almanya'ya giden tırda yapılan aramada, çoğu hayalet silah olarak tanımlanan 138 tabanca ve 135 şarjör bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Almanya'ya gitmek üzere Çesme Limanı'na gelen tırda 138 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Almanya'ya gitmek üzere Çesme Limanı'na gelen ve tekstil malzemeleri taşıdığı öğrenilen tırı risk analizi için X-Ray taramasına sevk etti. Bu esnada ekipler aracın taramaya girmeden önce liman sahasında bekleme yaptığını belirledi. Durumdan şüphelenen ekipler, tırın cihaza girmeden önce konteynerlerin yanına koli indirdiğini tespit etti. Kolilerde yapılan aramada çoğu 'hayalet silah' olarak tabir edilen tabanca olmak üzere toplam 138 tabanca ve 135 şarjör ele geçirildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan tır şoförü F.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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