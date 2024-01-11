Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü 2023 Yılında Yapılan Çalışmaları Açıkladı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk sahasında 2023 yılında yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaparken, yıl boyunca 171 bin 649 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı, aranan 925 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2023 yılında 3 bin 754 adli olayın tahkikatının gerçekleştirildiğini bildirdi. Yıl boyunca 171 bin 649 kişinin GBT sorgusu yapılırken, GBT sorgusu yapılan kişi sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 31,3'lük artış olduğu vurgulandı. 2023 yılı içinde, aranan 925 şüphelinin yakalandığının belirtildiği açıklamada, 2022 yılına göre yakalanan ve aranan şahıs sayısında yüzde 31,2'lik artış olduğu ifade edildi. Yapılan kontrollerde, 70 ruhsatsız silahın ele geçirildiği, 2022 yılına göre ele geçirilen ruhsatsız silah sayısında yüzde 91,2'lik artış olduğu da açıklandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sırasında ise 88 bin 323 aracın kontrolünün yapıldığı, bir önceki yıla göre kontrol edilen araç sayısında yüzde 36'lık artış olduğu, 15 bin 929 araç sürücüsüne 29 milyon 397 bin 30 lira para cezası uygulandığı kaydedildi. 2023 yılında; 1'i ölümlü, 266 yaralanmalı, 627 maddi hasarlı olmak üzere toplam 894 trafik kazasının meydana geldiği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 345 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, alkollü araç kullandığı tespit edilen 683 kişi hakkında işlem yapıldığı ve işlem yapılan kişi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 23,7'lik artış olduğu aktarıldı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 245 operasyon yapıldığı, operasyon sayısında 2022 yılına göre yüzde 23,5'lik artış olduğu, yapılan baskınlarda 340 şüphelinin yakalandığı, 39 şüphelinin tutuklandığı; toplam 6 kilo 541 gram uyuşturucu madde, bin 18 adet uyuşturucu hap ve 343 kök hint keneviri ele geçirildiği de açıklandı. - İZMİR