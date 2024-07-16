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Çeşme'deki yangınla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir evde hızar makinesiyle çalışma yaparlarken sıçrayan kıvılcımlardan dolayı ormanlık alanda çıkan yangın neticesiyle 3 kişini hayatını kaybettiği soruşturmada, gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yangın, dün saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçrayarak yangın çıkarmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edilmiş, yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınmıştı.

4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yapılan saha çalışmalarında kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve babanın kız kardeşinin kızı olan yeğeni Mine Elmas'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği ve bugün kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecekleri öğrenilmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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