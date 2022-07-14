Son dakika... Çeşme'deki yangın havadan görüntülendi

Çeşme'deki yangın havadan görüntülendi

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan makilik alandaki yangın, havadan dron ile görüntülendi.

Çeşme Karaköy Mahallesi Karahisar mevkiinde makilik arazide çıkan yangını kontrol altına çalışmaları sürerken, alevlerin ve dumanların görüntüsü havadan dron ile görüntülendi. Öğle saatlerinde çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları süren ünlü tatil merkezindeki yangın sebebiyle ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaların sabah saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor.

2 site boşaltıldı

Öte yandan yangına yakın bölgedeki Tur Sitesi ve Özpamir Sitesi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Çeşme'de çıkan iki yangın da Çeşme'de büyük üzüntü oluştururken, vatandaşlar da yangın bölgesinde çalışan ekiplere yiyecek ve su göndermek için kampanya başlattı.