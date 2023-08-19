Çeşme'deki silahlı kavgada 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın'ın öldüğü silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A. gözaltına alındı. 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda toplam 3 tabanca ele geçirildi. Ayrıca olayda yaralı sayısının 2'si silahla, 10'u darp sonucu 12 olduğu belirtildi. Konuyla ilgili İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada ise olayın detaylarına yer verildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın'ın öldüğü silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A. gözaltına alındı. 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda toplam 3 tabanca ele geçirildi. Ayrıca olayda yaralı sayısının 2'si silahla, 10'u darp sonucu 12 olduğu belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına, 19.08.2023 tarihi saat 02.15 sıralarında 5 şahıs, 2 araç ile gelerek işletmenin özel güvenlik görevlisine ve içeride bulunan müşterilere ateş ederek olay yerinden kaçtıkları tespit edilmiştir. Silahla açılan ateş sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıca, olayda çıkan arbede nedeniyle yaralanan 10 vatandaşımız ile birlikte toplam 12 yaralı vatandaşımız çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Emniyet ve jandarmamızın iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışma sonrasında kaçan 5 şüpheli (M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A), suç aleti 3 tabanca ile yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Tolga TAHÇI/İZMİR,