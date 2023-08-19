Çeşme'deki gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulübüne gelen kişilerle güvenlik görevlileri arasında çıkan silahlı kavgada, güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın (30) hayatını kaybetti. 1 güvenlik görevlisinin de silahla, 5 müşterinin ise darp sonucu yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Mekana gelen şüpheliler ile iş yerinin güvenlik görevlileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin isabet ettiği 2 güvenlik görevlisi ile olayın ardından yaşanan arbedede 5 müşteri yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik görevlilerinden Samet Öztaşkın, burada, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer güvenlik görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. 5 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

4 kişi oldukları tahmin edilen şüphelilerin kaçtıkları otomobili İnönü Caddesi'nde boş bir arsada ekipler tarafından terk edilmiş bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaşananlar ise gece kulübündeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bir yıldır aynı yerde görev yapan Samet Öztaşkın'ın bekar olduğu ve otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

BEACH CLUB'A ALINMAYAN 2 KİŞİ ATŞE AÇMIŞTI

Çeşme'de 13 Ağustos'ta da beach club'a rezervasyonları olmadığı için alınmayan 2 şüpheli çevreye rastgele ateş edip, olay yerindeki taksi şoförü F.G.'yi omuzundan yaralamıştı.