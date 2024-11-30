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Çeşme'deki Cinayet Zanlısı: 'Kafa Attılar Ben de Ateş Ettim'

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İzmir’in Çeşme ilçesinde, kız meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda 3 gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı B.B., ilk ifadesinde karşı gruptan birinin kendisine kafa attığını ve bu sırada silahını çekip ateş ettiğini belirtti.

Çeşme'de 3 gencin öldüren zanlı: "Kafa attılar ben de ateş ettim"

İzmir'de 3 gencin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler adliyeye sevk edildi

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde 'kız meselesi' yüzünden çıkan tartışmanın ardından 3 gencin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tabancayla ateş ederek 3 kişinin ölmesine sebep olduğu değerlendirilen B.B.'nin ilk ifadesinde, dağlık alandaki kavgada birisinden kafa yediğini ve bu esnada tabancasını çıkararak ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay 28 Kasım akşam saatlerinde Çeşme ilçesi Fahrettinpaşa Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. İddiaya göre, Azad Demir (22), Abdurrahim Doğan (19), Mehmet Sait Medeni ve A.M., konumla Cakabey Anıtı mevkiine gelerek B.B. ve yanındaki iki arkadaşı ile buluştu. Araçtan inen 4 genç ile bekleyen diğer grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine B.B., tabancayla karşı gruptaki 4 kişiye ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olayda Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybederken yaralı A.M. kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli B.B., hızla bölgeden kaçarken, yanında bulunan 2 arkadaşı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Firari zanlı B.B., kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morgundan alınan 3 gencin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi. Abdurrahim Doğan'ın cenazesi Mardin, Mehmet Sait Medeni'nin cenazesi Ağrı, Azad Demir'in cenazesi ise Çeşme'de defnedildi.

"Kafa attılar ben de ateş ettim"

Olayla ilgili cinayetleri işlediği değerlendirilen B.B. ile yanlarında bulunan arkadaşları O.A. ve Ö.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.B.'nin ilk ifadesinde, oturdukları kafeteryada kız meselesi yüzünden karşı grupla tartıştıklarını, daha sonra ormanlık alana giderek kavga ettiklerini, karşı taraftan birisinin kendisine kafa attıktan sonra da tabancasını çıkarıp ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheliler B.B., O.A. ve Ö.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi.

Çeşme'deki Cinayet Zanlısı: 'Kafa Attılar Ben de Ateş Ettim'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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