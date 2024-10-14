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Çeşme'de 'Yayaya Öncelik' Uygulaması ile 17 Sürücüye Cezai İşlem

Çeşme'de 'Yayaya Öncelik' Uygulaması ile 17 Sürücüye Cezai İşlem
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İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen 'yayaya öncelik' uygulamasında, 17 sürücüye toplamda 58 bin 315 lira ceza kesildi. Uygulama, yayaların güvenliği ve trafik düzeni için devam edecek.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen 'yayaya öncelik' uygulamasında, 17 sürücüye 58 bin 315 lira cezai işlem uygulandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Alaçatı Mahallesi'nde yayalara öncelik verilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada 23 araç ve sürücüleri kontrol edilirken, kurallara uymayan 17 araç sürücüsüne toplam 58 bin 315 lira cezai işlem uygulandı.

Yayaların güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen bu tür uygulamaların ilerleyen günlerde de devam edeceği aktarıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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