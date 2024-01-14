Çeşme'de yapılan denetimlerde aranan 17 kişi yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekiplerince yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde aranan 17 kişi yakalandı.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yılbaşından bu yana denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle Germiyan, Reisdere ve Ovacık mahalleleri ile Çeşme gişelerde Komando, Asayiş ve Trafik timlerince denetim yapılıyor. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde aranan 17 kişi yakalanırken, 2 tabanca ve 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara şüpheli görülen her durumda çekinmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri konusunda uyarı ve bilgilendirmeler de yapıldı. - İZMİR