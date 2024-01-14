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Çeşme'de yapılan denetimlerde aranan 17 kişi yakalandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde aranan 17 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca 2 tabanca ve 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekiplerince yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde aranan 17 kişi yakalandı.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yılbaşından bu yana denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle Germiyan, Reisdere ve Ovacık mahalleleri ile Çeşme gişelerde Komando, Asayiş ve Trafik timlerince denetim yapılıyor. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde aranan 17 kişi yakalanırken, 2 tabanca ve 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara şüpheli görülen her durumda çekinmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri konusunda uyarı ve bilgilendirmeler de yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İzmir Çeşme Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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