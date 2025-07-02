Çeşme'de Yangın: Yazlık Evler Boşaltıldı

Çeşme'de Yangın: Yazlık Evler Boşaltıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgedeki bazı yazlık evler tedbiren boşaltıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda öğleden sonra çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Havadan ve karadan alevlere müdahele edilirken, bölgedeki bazı yazlık evlerin tedbiren boşaltıldığı bildirildi.

Önce Menderes, ardından Seferihisar'da günlerdir orman yangınları ile boğuşan İzmir'in bu defa ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde yangın çıktı. Ildır Mahallesi'nde bugün saat 13.40'da ziraat alanında çıkan ve ormana sirayet eden yangına ilk müdahale saat 13.55'de yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak ve 18 helikopter havadan alevleri söndürmeye çalışırken, karadan da 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer ile ekipler alevlerin daha da yayılmaması için büyük çaba gösteriyor. Bu arada gece gündüz Seferihisar bölgesinde hem yangınla mücadele eden hem arama kurtarma faaliyeti yürüten gönüllü ekiplerden bazılarının Çeşme ilçesine hareket ettiği öğrenildi. Zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgeden gökyüzüne yükselen dumanlar, kilometrelerce öteden görülebiliyor. Öte yandan, bölgedeki bazı yazlık evlerin tedbiren boşaltıldığı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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