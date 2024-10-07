Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonunda 59 Tutuklama

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak", "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik operasyonda tutuklu sayısı 59'a ulaştı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, teknik ve fiziki takibin ardından 1 Ekim 2024 tarihinde İzmir merkezli, İstanbul, Bursa, Manisa, Konya, Van, Giresun ve Ağrı'nın da aralarında bulunduğu 8 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aynı dosya kapsamındaki suçlardan dolayı 18 şüpheli tutuklanmıştı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen operasyon kapsamında, toplam gözaltı sayısı 51'e ulaşırken, yapılan yargılamada 41 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon neticesinde toplamda 59 kişi tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR