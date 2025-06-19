Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan narkotik operasyonda satışa hazır çok miktarda kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde satışa hazır çok miktarda kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuya karşı yürütülen mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, satışa hazır hale getirilmiş paketler içerisinde çok sayıda kokain maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan M.Y., M.Ş. ve K.A. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa