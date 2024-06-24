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Çeşme'de Turistleri Zehirlemeye Çalışan 8 Kişi Yakalandı

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İzmir'in gözde tatil kenti Çeşme ilçesinde yerli ve yabacı turistleri zehirlemeye çalışan 8 kişi, İzmir polisinin yaptığı operasyonda esrar ve kokainlerle birlikte yakalandılar.

İzmir'in gözde tatil kenti Çeşme ilçesinde yerli ve yabacı turistleri zehirlemeye çalışan şüpheli 8 kişi, İzmir polisinin yaptığı operasyonda esrar ve kokainlerle birlikte yakalandılar.

Bayram tatilinde Çeşme ilçesine gelen turistleri zehirlemek isteyen torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi. Satış hazır hale getirilmiş 310 meşe halinde 938 gram esrar, 10 meşe halinde 44 gram kokain, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Tatil İzmir Çeşme Turizm 3.Sayfa Güncel Haberler

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