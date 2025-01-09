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Çeşme'de Trafik Güvenliği İçin Eğitim ve Denetim Faaliyetleri

Çeşme'de Trafik Güvenliği İçin Eğitim ve Denetim Faaliyetleri
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Çeşme Trafik Jandarması, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği eğitim ve denetimlerle trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor. 2 bin 56 kişiye trafik kuralları öğretildi, denetimlerde ise 118 bin 587 araç kontrol edildi. Bu çalışmalar sonucunda trafik kazalarında %14 oranında azalma sağlandı.

Çeşme Trafik Jandarması, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği denetim ve eğitim faaliyetleri ile trafik güvenliğini artırmaya devam ediyor. Çeşitli gruplara yönelik eğitim çalışmaları sonucunda toplam 2 bin 56 kişiye trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Bu kapsamda, tarım araçları kullanan 54 kişi, yol kullanıcılarından 684 kişi, 836 öğrenci, motosiklet kullanan 482 kişi trafik kuralları konusunda bilgilendirildi. Denetim faaliyetleri de yoğun bir şekilde devam etti. 2024 yılında toplam 118 bin 587 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Bu denetim ve eğitimlerin etkisiyle, ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarında yüzde 14 oranında azalma yaşandığı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları trafik kurallarına uymaya ve trafikte gördükleri ihlal ve kusurları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeye davet etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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