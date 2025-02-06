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Çeşme'de Narkotik Operasyonunda 5 Tutuklama

Çeşme'de Narkotik Operasyonunda 5 Tutuklama
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İzmir'in Çeşme ilçesinde narkotik suçlarla ilgili düzenlenen 12 operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Operasyonlarda esrar, kokain, sentetik ecza ve silah ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ocak ayında narkotik suçlarla mücadele kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çeşme ve Urla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 2025 yılının Ocak ayı içerisinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında 12 operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 26 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 99 gram esrar-skank, 4 gram kokain, 18 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

5 tutuklama

Ayrıca düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken 5 kişi tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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