Çeşme'de Motosiklet Hırsızı Tutuklandıktan Sonra Kaçtı

İzmir'in Çeşme ilçesinde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, karakol önünden elleri kelepçeli bir şekilde kaçtı. Polis ekipleri tarafından camide saklanırken yakalanan zanlı cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Ilıca Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan polis ekiplerince gözaltına alınan A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen zanlı, cezaevine götürülmek üzereyken Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden elleri kelepçeli bir şekilde kaçtı. Zanlıyı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu zanlı, Çiftlikköy Mahallesi'nde bir camide saklanırken yakalandı. A.T., daha sonra cezaevine teslim edildi. - İZMİR