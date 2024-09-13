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Çeşme'de Motosiklet Hırsızı Tutuklandıktan Sonra Kaçtı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve tutuklanan şahıs, karakol önünden kaçtı. Ancak polis ekipleri tarafından camide saklanırken yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, karakol önünden elleri kelepçeli bir şekilde kaçtı. Polis ekipleri tarafından camide saklanırken yakalanan zanlı cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Ilıca Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan polis ekiplerince gözaltına alınan A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen zanlı, cezaevine götürülmek üzereyken Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden elleri kelepçeli bir şekilde kaçtı. Zanlıyı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu zanlı, Çiftlikköy Mahallesi'nde bir camide saklanırken yakalandı. A.T., daha sonra cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Güncel Çeşme Polis izmir Hukuk Suç

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