Çeşme'de Motosiklet Denetimleri: 32 Bin TL Cezai İşlem

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-8 Ocak tarihleri arasında ilçe genelinde motosiklet denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde 83 motosiklet kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimler sonucunda, 23 motosiklet sürücüsüne toplamda 32 bin 150 TL para cezası kesildi. Ayrıca, bir motosiklet trafikten men edildi. Yetkililer, denetimlerin sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. - İZMİR