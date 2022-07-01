Çeşme'de makilik alanda yangın İzmir'in Çeşme ilçesinde kırsal alanda yangın çıkarken, Orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. İzmir'in Çeşme ilçesinde kırsal alanda yangın çıkarken, Orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. İzmir'in Çeşme ilçesi eski Ovacık yolu mevkiinde bulunan kırsal alanda dumanlar yükselmeye başladı. Gelen ihbar üzerine, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bayraktar TB2 insansız hava aracı da yangını görüntüledi. Bölgeye; İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 8 arazöz, 1 dozer, 2 helikopter ve 2 uçak yönlendirildi. Ekiplerin makilik alanda süren yangına müdahalesi devam ediyor. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İzmir Çeşme 3. Sayfa Haberler

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