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Çeşme'de Kural İhlali Yapan 34 Motosiklet Sürücüsüne Cezalar Kesildi

Çeşme'de Kural İhlali Yapan 34 Motosiklet Sürücüsüne Cezalar Kesildi
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İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 34 motosiklet sürücüsüne toplam 33 bin 762 lira para cezası kesildi. Ayrıca, kask takmayan 25 motosikletliye de 25 bin 881 lira ceza uygulanarak, trafik güvenliği için denetimlerin artırılacağı duyuruldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde kural ihlali yapan 34 motosiklet sürücüsüne toplam 33 bin 762 lira para cezası kesildi.

Çeşme'de görevli trafik polisi ekiplerince, geçen hafta sonu yapılan kontrollerde, kaldırım üzerinde seyreden 34 motosiklet sürücüsüne toplam 33 bin 762 lira para cezası kesildi. Ayrıca, kask takmayan 25 motosikletliye de 25 bin 881 lira ceza uygulandı. Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin özellikle hafta sonlarında daha sık yapılacağını duyurdu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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