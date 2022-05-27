Çeşme'de kıyıya bırakılmış 20 düzensiz göçmen tespit edildi - Haberler

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Çeşme'de kıyıya bırakılmış 20 düzensiz göçmen tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çeşme'de kıyıya bırakılmış 20 düzensiz göçmen tespit edildi

İzmir'in Çeşme ilçesi Şehit Mehmet Mahallesi'nde, devriye görevi yapan jandarma ekipleri kıyıya bırakılmış 2'si çocuk 20 düzensiz göçmen tespit etti.

İzmir'in Çeşme ilçesi Şehit Mehmet Mahallesi'nde, devriye görevi yapan jandarma ekipleri kıyıya bırakılmış 2'si çocuk 20 düzensiz göçmen tespit etti.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehit Mehmet Mahallesi'nde devriye görevi yürütürken göçmenlere rastladı. Kıyıya bırakılmış 2'si çocuk 20 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek ihtiyaçları karşılandı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, konuyla ilgili, "Jandarmamız gece saatlerinde Şehit Mehmet Mahallesi'nde kıyıya bırakılmış 18 yetişkin ve 2 çocuktan oluşan 20 kişilik yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit etti. Grubu jandarma komutanlığımıza getirdik. Sağlık kontrollerini yaptık, durumları iyi" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Jandarma, Şehit, Çeşme, 3. Sayfa, Haberler

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