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Çeşme'de İnşaat Alanındaki Kuyuya Düşen Kadın Kurtarıldı

Çeşme'de İnşaat Alanındaki Kuyuya Düşen Kadın Kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir inşaat alanında kuyuya düşen 65 yaşındaki kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kadın, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir inşaat alanında bulunan kuyuya düşen 65 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Olay, dün Ardıç Mahallesi 5446 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. isimli 65 yaşındaki kadın bir inşaat alanındaki kuyuya düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Urla ve Ilıca'dan arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kuyuya düşen kadın kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen F.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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