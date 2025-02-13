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Çeşme'de Firari Suçlu Yakalandı

Çeşme'de Firari Suçlu Yakalandı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) dedektifleri, 6 ayrı suçtan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firariyi başarılı bir operasyonla yakaladı. Operasyon, aranan şahsın Karaburun'da saklandığını tespit ettikten sonra düzenlendi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı ( Jasat ) dedektifleri, hakkında 6 ayrı suçtan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firariyi başarılı bir operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Çeşme JASAT ekipleri, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile iş birliği yaparak aranan şahsın Karaburun'da saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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