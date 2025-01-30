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Çeşme'de eve yıldırım düştü

Çeşme'de eve yıldırım düştü
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İzmir'in Çeşme ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış sırasında düşen yıldırım, bir evde hasara yol açtı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış sırasında düşen yıldırım, bir evde hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Şehit Mehmet Mahallesi'nde sağanak yağış sırasında üç farklı noktaya yıldırım düştü. Yıldırımlardan biri Oba Kent Sitesi'nde bulunan bir eve isabet etti. Olayda evin duvarında ve iç kısmında hasar meydana geldi.

Bölge sakinleri, yıldırımın düşmesiyle büyük bir gürültü duyduklarını ve korku dolu anlar yaşadıklarını ifade ettiler. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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