Çeşme'de eve yıldırım düştü

İzmir'in Çeşme ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış sırasında düşen yıldırım, bir evde hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Şehit Mehmet Mahallesi'nde sağanak yağış sırasında üç farklı noktaya yıldırım düştü. Yıldırımlardan biri Oba Kent Sitesi'nde bulunan bir eve isabet etti. Olayda evin duvarında ve iç kısmında hasar meydana geldi.

Bölge sakinleri, yıldırımın düşmesiyle büyük bir gürültü duyduklarını ve korku dolu anlar yaşadıklarını ifade ettiler. - İZMİR