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Çeşme'de Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23'ü çocuk 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13'ü çocuk 29 göçmen de kurtarılarak sağlık kontrolleri sonrası geri gönderme merkezine sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 23'ü çocuk 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 13'ü çocuk 29 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim 2024 tarihinde saat 03.30'da İzmir ili Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim) tarafından kara üzerinde tespit edilen 23'ü çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler aynı gün saat 07.35'te ise yine Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma balattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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