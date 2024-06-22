Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde kırsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ildır Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 11 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve gündoğumuyla birlikte ek olarak 1 helikopter ile müdahaleye başladı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - İZMİR