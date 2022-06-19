Çeşme'de 155 kök kenevir ele geçirildi

Çeşme Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ildır Mahallesi'nde 155 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevirleri diktiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren ilçe jandarma ekipleri, boş bir araziye dikilmiş 155 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkileri jandarma ekipleri tarafından sökülürken, konu ile ilgili araştırma yapan ekipler, kenevir bitkilerini S.Ş. adlı kişinin diktiğini tespit ettiler. S.Ş., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa