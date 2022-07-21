Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen iki can salı içindeki 45 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen iki can salı içindeki 45 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Karaada açıklarında, Yunan unsurları tarafından göçmenlerin geri itildiği bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, iki can salı içindeki 45 düzensiz göçmeni kurtardı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından Çeşme Limanına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

(Muhammet İsa Atagöz /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Çeşme 3. Sayfa Güncel Haberler

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