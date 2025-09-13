Çeşme Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan, lastik bot içerisindeki 10'u çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

11 Eylül günü saat 05.40'ta, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Tespit edilen noktada ekipler tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 10'u çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR