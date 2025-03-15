Çeşme Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mart saat 22.05'te, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

17 Afganistan, 2 Mısır uyruklu düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR