Çeşitli suçlardan aranması olan şüpheli yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik uygulamasında çeşitli suçlardan aranması olan şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik uygulamasında çeşitli suçlardan aranması olan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde jandarma ekipleri trafik uygulaması yaptı. Uygulamada E.E. isimli şahısın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada E.E'nin 9 suçtan arandığı tespit edildi.
Şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa