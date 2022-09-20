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Çeşitli suçlardan aranması olan şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Çeşitli suçlardan aranması olan şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik uygulamasında çeşitli suçlardan aranması olan şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik uygulamasında çeşitli suçlardan aranması olan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde jandarma ekipleri trafik uygulaması yaptı. Uygulamada E.E. isimli şahısın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada E.E'nin 9 suçtan arandığı tespit edildi.

Şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma Vize 3. Sayfa Haberler

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