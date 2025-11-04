Çeşitli suçlardan aranan 3 şahsı jandarma yakaladı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde uyuşturucu suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. isimli şahıs ve kasten yaralama suçundan hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP