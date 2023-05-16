Çeşitli suçlardan aranan 18 kişi polis operasyonları ile yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından çeşitli suçlardan aranan 18 kişi polisin düzenlendiği operasyonlarla yakalandı.

Operasyonlar, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda çeşitli suçlar ve farklı hapis cezaları ile aranan İ.G., L.S., S.Y., M.D., B.S. F.K., E.E., M.B., B.K., Ö.Y., G.B., E.Ş., D.A., İ.Ç., F.D., A.G., E.İ. ve B.Y., isimli şahıslar yakalandı. Şahısların bir çoğu cezaevine teslim edilirken, bazıları da savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR