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Çeşitli suçlardan aranan 13 firariyi jandarma yakaladı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 13 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 13 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 12-16 Temmuz tarihleri arasında çok sayıda operasyon yaptı. Nurdağı, Nizip, Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Haberler

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