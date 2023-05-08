Çeşitli suçlardan 72 yıl hapis cezası bulunan 22 kişi yakalandı
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Erzincan polisinin çalışması sonucu çeşitli suçlardan 72 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan 22 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Erzincan polisinin çalışması sonucu çeşitli suçlardan 72 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan 22 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik 01.04.2023 - 04.05.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama neticesinde: Yağma suçundan toplam 27 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi, hırsızlık suçlarından toplam 27 yıl 11 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 6 kişi, cebir veya tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, kasten yaralama suçundan toplam 9 yıl 8 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 4 kişi, basit yaralama suçundan toplam 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 520 lira adli para cezası olan 3 kişi, nafaka hükümlerine uymama suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, askeri eşyayı kasten tahrip etme suçundan 4 bin lira adli para cezası olan 1 kişinin arandığı tespit edilerek ve şahısların yakalaması yapıldı.
Polis ekipleri tarafından yakalaması yapılan 22 kişinin çeşitli suçlardan toplamda 72 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 6 bin 520 TL adli para cezası ile arandıkları tespit edilerek şahısların cezaevlerine teslimi yapıldı. - ERZİNCAN