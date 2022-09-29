Cesedi derin dondurucuda saklanan çocuğu üşümesin diye hırkasını tabutuna sardı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina, kılınan cenaze namazıyla defnedilirken, baba Abdurrahman Erbay kızı üşümesin diye polar hırkasını tabutuna sardı. Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina, kılınan cenaze namazıyla defnedilirken, baba Abdurrahman Erbay kızı üşümesin diye polar hırkasını tabutuna sardı. Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla defnedilirken, cenaze töreninde baba Abdurrahman Erbay kızı üşümesin diye tabuta hırkasını sardı. Ayakta güçlükle duran Erbay, kızının tabutunu taşıyarak cenaze aracına kadar götürdü. Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve aile katıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Adli Tıp 3. Sayfa Haberler

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