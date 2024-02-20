Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde Yangın: Üretim Tesisi Kullanılamaz Hale Geldi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan elektrik trafosundan çıkan yangın sonucunda yanında bulunan üretim tesisi kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi Deva Üretim Tesisinde meydana geldi. Bahse konu adreste bulunan elektrik trafosundan çıkan yangın yan tarafında bulunan üretim tesisine sıçradı.

Kullanılmaz hale geldi

Kısa sürede etkisini gösteren yangın üretim tesisini kapladı. Yaşanan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çıkan yangını söndürdü. Çıkan yangında herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken üretim tesisi kullanılmaz hale geldi. - TEKİRDAĞ