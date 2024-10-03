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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrika Yangını

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrika Yangını
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Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın 5 saattir devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangının maddi zararı büyük.

Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, 5 saattir devam ediyor. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, yangın sırasında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın büyük bir kısmını sardı. Çevredeki fabrikalar ve işçiler güvenli alanlara tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 işçi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının daha fazla alana yayılmaması için yoğun çaba harcıyor. Yangının maddi zararının büyük olduğu belirtiliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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