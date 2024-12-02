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Çerkezköy Düğününde Başlayan Kavga Esenyurt'ta Sopalı Savaşa Dönüştü

Çerkezköy Düğününde Başlayan Kavga Esenyurt'ta Sopalı Savaşa Dönüştü
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Tekirdağ Çerkezköy'de bir düğünde çıkan tartışma, İstanbul Esenyurt'ta sopalı kavgaya yol açtı. Olay anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Tekirdağ Çerkezköy'de bir düğünde çıkan tartışma İstanbul Esenyurt'ta sopalı kavgaya dönüştü. Sokak savaş alanına dönerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre önceki akşam Çerkezköy'de bir düğünde halay esnasında kız ve erkek tarafı arasında tartışma yaşandı. Çıkan kavgada gelin tarafından bir kişi darp edildi.

Ertesi sabah gelin tarafından bir grup ellerinde sopalarla erkek tarafının bulunduğu Esenyurt'taki bir sokağa gitti. Taraflar arasında çıkan sopalı kavgada sokak adeta savaş alanına döndü. Olayda şahıslar karşı taraftan bir kişinin aracının camını vurarak kırdı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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