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Çerkezköy'deki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Çerkezköy'deki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Ancak 4. saatte alevler yeniden yükseldi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlendi.

Çerkezköy OSB'deki tekstil fabrikasının suni deri de bulunan deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, 3 saatin ardından büyük çapta kontrol altına alınırken, 4. saate girildiğinde alevler yeniden yükseldi. Yangında alevler metrelerce yükselirken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarında yoğun çaba harcadı.

Yangını kontrol altına almak için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar itfaiye ekiplerine destek verirken, AFAD ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede konuşlandırıldı. Yaklaşık 4 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın alanı havadan görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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