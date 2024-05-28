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Çerkezköy'deki Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika bacasında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın etrafa yayılmadan söndürüldü. Yangında şans eseri herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy İtfaiye İtfaiye 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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