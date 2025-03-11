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Çerkezköy'deki Suni Deri Fabrikasında Yangın Çıktı

Çerkezköy'deki Suni Deri Fabrikasında Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Teknoplust suni deri fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren suni deri fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, çıkan dumandan bir kişi etkilendi.

Yangın, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren Teknoplust isimli suni deri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaplama hattındaki fırın bölümünün filtrelerinde başlayan yangın nedeniyle kısa sürede duman tüm alanı kapladı. İşçiler tahliye edilirken, durum itfaiye ekiplerine ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, itfaiye ekipleri de kısa sürede yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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