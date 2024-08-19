Çerkezköy'deki plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda büyük oranda kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılacak.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda büyük oranda kontrol altına alındı.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Star Hidropar Ekinplas adlı fabrikada çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alınarak, alevlerin yayılması durduruldu. Ekipler, yangının tekrar alevlenme riskine karşı fabrikada soğutma çalışmalarına başladı. Soğutma işleminin ardından yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme yapılacağı bildirildi. Fabrikada akan plastik maddelerin kıvılcım oluşturmasının ise yangının tamamen kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı öğrenildi.
Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar meydana gelirken, olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi. - TEKİRDAĞ