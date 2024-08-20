Çerkezköy'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Veliköy Mahallesinde bulunan Ersin Tagay Toprak Geri Dönüşüm Tesisinde çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken dumanların arasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken geri dönüşüm tesisinde maddi hasar meydana geldi. Alanda soğutma çalışması başlatılırken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ