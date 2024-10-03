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Çerkezköy'deki Fabrika Yangınında Güvercin Kurtarıldı

Çerkezköy'deki Fabrika Yangınında Güvercin Kurtarıldı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangında, arama kurtarma ekipleri kanatları zarar gören bir güvercini kurtardı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında kanatları yanan bir güvercini ekipler kurtardı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangına müdahale için fabrikanın içerisine giren arama kurtarma ekipleri, kanatları zarar görmüş bir güvercini kurtardı. Güvercine su veren ve kanatlarına müdahale eden arama kurtarma ekipleri, sonrasında kuşu görevlilere teslim etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy İtfaiye 3-sayfa Yaşam Doğa

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