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Çerkezköy'de Yangın Faciası Önlendi

Çerkezköy'de Yangın Faciası Önlendi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir konteyner üretim tesisinde meydana gelen yangın, çalışanların hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Tekirdağ Çerkezköy'de bir konteyner üretim tesisinde başlayan yangında, çalışanların hızlı müdahalesi muhtemel faciayı önledi.

Veliköy Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir konteyner üretim tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, tesis içerisindeki konteynerlerden dumanların yükseldiğini gören işletme çalışanları hemen itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çalışanlar vinç yardımıyla konteynerleri tesisin dışındaki boş bir alana taşıyarak yangının büyümesini engelledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, yangında etkilenen kimse olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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