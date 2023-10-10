Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda 1 kilogram 713 gram kokain, 4 gram taş halinde kokain, 2 gram esrar ve 3 bin 200 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçeye uyuşturucu getirildiğini tespit etti.

Ekipler belirledikleri adreste yaptığı aramada, kokain olduğu değerlendirilen 1 kilogram 713 gram madde, taş halinde kokain olduğu değerlendirilen 4 gram madde, 2 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 Lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden M.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.